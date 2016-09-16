ИГИЛ готовило теракты в Рио

Как передает replyua.net со ссылкой на Reuters, власти Бразилии заявили сегодня о задержании восьми человек, подозревающихся в подготовке терактов в Рио во время проведения Олимпийских игр.
Полиция Рио-де-Жанейро сообщила, что задержанные подозреваются в связях с террористической организацией «Исламское государство» и могут выступать ее отдельным подразделением. Всем восьми арестованным лицам было официально заявлено о подозрении в подготовке нападений в соответствии с законом о борьбе с терроризмом в Бразилии.
Все задержанные – мужчины, связь между которыми едва прослеживается благодаря отдельным «следам» в Интернет. Их арест произошел еще в июле, однако сообщение было сделано в СМИ сегодня. По версии официального расследования, теракты должны были произойти с использованием автоматического оружия и взрывчатки, о подготовке и покупке которых стало известно из переписки между задержанными в одном из используемых во всем мире мессенджеров. В полиции не уточнили название сервиса, однако напоминаем, что за несколько недель до Олимпийских игр – как раз в то, время, когда и произошел арест подозреваемых, в Бразилии был заблокирован WhatsApp за отказ предоставления информации, необходимой в расследовании уголовного дела. Позднее представители компании заявляли, что готовы сотрудничать с правоохранительными органами для обеспечения безопасности во время Олимпийских игр, а решение о блокировке мессенджера было признано неконституционным и отменено.
Также в полиции добавили, что все задержанные – не профессионалы. «Они – просто «любители», но поставить Олимпиаду под угрозу срыва или принести вред жизни и здоровью людей они могли», - сообщили в пресс-центре полиции Рио.
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