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Нова атака терориста смертника в Пакистані. Є жертви

Нова атака терориста смертника в Пакистані. Є жертви
Щонайменше двадцять троє осіб загинули внаслідок атаки терориста-смертника, яка сталась в мечеті на північному заході Пакистану, - про це replyua.net повідомляє, послуговуючись матеріалами британської інформаційної агенції ВВС.

Під час п’ятничної молитви, коли майже все населення містечка Мохманд (неподалік від Пешавара) зібралось в місцевій мечеті, терорист підірвав пояс з вибухівкою. Внаслідок цього постраждали більше шістдесяти чоловік: більше двадцяти загинули, понад сорок отримали серйозні поранення. За повідомленнями ЗМІ, більшість із жертв терористичного акту – діти. Відповідальність за напад взяло на себе угрупування Джамаат-уль-Ахрар. Прем’єр-міністр Пакистану Наваз Шариф у своїй офіційній заяві засудив нападника. За словами голови уряду, «боягузливі напади терористів не змінять рішучості уряду боротись з терористичною загрозою у країні».

Нагадаємо, останнім часом мирне населення Пакистану зазнає нападів як з боку талібів, так і з боку так званої Ісламської держави. Ще з 2014 року на території всієї держави проводяться силові операції для протидії Талібану, але насильство триває. Попередній гучний теракт відбувся менше місяця тому – тоді від атаки смертника на лікарню в місті Кветта загинули сімдесят осіб.

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