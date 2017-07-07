Российский теннисист заплатит крупный штраф за недостойное поведение

Даниил Медведев, известный российский теннисист, выложит круглую сумму за неспортивное поведение, которое он продемонстрировал во время матча на турнире Уимблдона против Рубена Бемельманса, спортсмена из Бельгии. Как сообщает replyua.net со ссылкой на ВВС, размер штрафа достигает 14,5 тысяч долларов.
На Медведева были наложены сразу три санкции – поведение после матча, общие штрафные санкции и предупреждения во время матча. Медведев вышел во второй круг, однако все заработанные день он вернет обратно. Медведев отдал три гейма подряд и уступил решающий сет со счетом 3:6. По окончанию поединка он достал кошелек и бросил в судью несколько монет, но позже заявил, что это ничего не значило. Спортсмен утверждает, что был сильно разочарован поражением, и после красивой победы проигрыш его сильно расстроил.
«И я погорячился, очень плохо поступил. Приношу свои извинения. Это ничего не значило. Я просто собирал свои вещи и увидел свой кошелек. Как я уже сказал, я погорячился и сделал глупость. Я был готов уйти с корта, но в итоге все вот так получилось», отметил российский теннисист.