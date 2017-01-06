Элина Свитолина одержала победу над первой ракеткой мира

На престижном турнире, проходящем в австралийском Брисбене, украинская теннисистка Элина Свитолина одержала головокружительную победу в четвертьфинале, а ее соперницей была первая ракетка мира Ангелик Кербер, информирует replyua.net.
Первая ракетка Украины оказалась в этом поединке намного сильнее первой ракетки мира, обыграв ее со счетом 6:4, 3:6, 6:3. На счету украинки Свитолиной одна двойная ошибка и семь эйсов. В полуфинале Свитолиной предстоит сразиться с еще одной очень сильной теннисисткой – Каролиной Плишковой из Чехии. Нужно отметить, что Элина Свитолина в третий раз одерживает победу над первой ракеткой мира. На Олимпиаде, прошедшей в августе прошлого года в Рио-де-Жанейро, украинка одержала быструю и легкую победу над американкой Сереной Уильямс, которая отправилась домой в самом начале турнира.
В октябре 2016 года Свитолина положила себе в копилку еще одну победу над первой ракеткой мира Кербер после поединка в рамках турнира, проходившего в Китае. Впрочем, несмотря на такие громкие победы, Элине никак не удается стать победительницей турниров, хотя она часто выходит в полуфиналы и финалы.