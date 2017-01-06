валюта
СпецтемаБлогер: Тодуров – враг, такой же, как Монтян, Савченко, Медведчук

Элина Свитолина одержала победу над первой ракеткой мира

Элина Свитолина одержала победу над первой ракеткой мира
На престижном турнире, проходящем в австралийском Брисбене, украинская теннисистка Элина Свитолина одержала головокружительную победу в четвертьфинале, а ее соперницей была первая ракетка мира Ангелик Кербер, информирует replyua.net.

Первая ракетка Украины оказалась в этом поединке намного сильнее первой ракетки мира, обыграв ее со счетом 6:4, 3:6, 6:3. На счету украинки Свитолиной одна двойная ошибка и семь эйсов. В полуфинале Свитолиной предстоит сразиться с еще одной очень сильной теннисисткой – Каролиной Плишковой из Чехии. Нужно отметить, что Элина Свитолина в третий раз одерживает победу над первой ракеткой мира. На Олимпиаде, прошедшей в августе прошлого года в Рио-де-Жанейро, украинка одержала быструю и легкую победу над американкой Сереной Уильямс, которая отправилась домой в самом начале турнира.

В октябре 2016 года Свитолина положила себе в копилку еще одну победу над первой ракеткой мира Кербер после поединка в рамках турнира, проходившего в Китае. Впрочем, несмотря на такие громкие победы, Элине никак не удается стать победительницей турниров, хотя она часто выходит в полуфиналы и финалы.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Андрей Данилко: Если не нравится Ани Лорак – не слушайте ее песни, незачем срывать концерты
Важное за сутки
05 янв 2017
13516

Андрей Данилко: Если не нравится Ани Лорак – не слушайте ее песни, незачем срывать концерты

Известный украинский исполнитель Андрей Данилко, в народе больше узнаваемый в роли своей сценичной героини Верки Сердючки, осудил тех, кто пытается запретить украинским артистам выступать с

06 янв 2017
8925

Пономарь: ситуация в США накаляется

Короткая праздничная неделя уже подходит к концу, и сегодня несколько важных новостей, и самая главная из них связана с Трампом. Как передает replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке пишет

05 янв 2017
7983

У США підказали, що робити далі з Кримом, щоб ситуація нормалізувалася

Під час проведення нового референдуму на окупованому українському півострові Російська Федерація має виплатити Україні грошову компенсацію за незаконну анексію Криму, щоб легітимізувати цей процес.

05 янв 2017
6632

Боевики «ЛДНР» самовольно покидают боевые позиции и бегут из Донбасса, - ГУР

На украинских территориях Донбасса, земли которых находятся под оккупацией террористов, в рядах пророссийских боевиков значительным образом растет недовольство, о чем рассказали в ГУР МО Украинского

Последние новости

Президент Чехії проти створення підрозділу по боротьбі з російською пропагандою

Россияне всерьез обеспокоились украинской подругой Дональда Трампа

Новини з зони АТО за минулу добу (05.01.17)

Рынок нефти снова лихорадит: цены резко идут вверх

Из-за морозов отбор газа в хранилищах Украины увеличился в два раза

Туреччина знищила ще декілька позицій ІДІЛ у Сирії

Любимец соцсетей российский крейсер «Адмирал Кузнецов» возвращается в Россию

Російський письменник: Ле Пен - це небезпечний клоун

«Укравтодор» отчитался о ремонте тысячи километров дорог

Союзники США получат более 3 млрд долларов для защиты от России

Туреччина продовжує експортувати свою продукцію до окупованого Криму

Против Обамы: Трамп начинает «зачистки» в Белом доме

Росія скорочує свої війська в Сирії

Ученые предупредили об отколе самого большого айсберга за всю историю

Трамп вряд ли станет вторым Путиным – российский политик

Японія і Toyota різко відреагували на погрози Трампа: Не забувайте про наш вклад в економіку США

В Украине появится еще один соевый завод

Эксперт рассказал о важной проблеме с вооружением украинских военных на передовой

Сделка Трампа и Путина погубит всех – Bloomberg

Доходы от Евровидения в Киеве будут намного меньше расходов на конкурс

 Новости за день