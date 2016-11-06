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Энди Маррей стал первой ракеткой мира

Энди Маррей стал первой ракеткой мира
Как сообщает replyua.net со ссылкой на ВВС, Энди Маррей обошел французского теннисиста став первой ракеткой мира. Спортсмен заявил, что «очень гордиться своим достижением», потому что стал первым британцев, удостоенным этого звания со времен компьютеризации этого рейтинга в 1973 году.

Двадцатидевятилетний шотландец должен был обойти в финале турнира «Мастерс» нескольких французских теннисистов, а также канадца Милоша Раонича, что ему и удалось. Также Маррей выиграл Уимблдон и олимпийское золото в 2016 году, достиг 11 финалов, также побил свой личный рекорд в 73 матча. В своем интервью BBC Sport он заявил: «Я никогда не думал, что я стану «номер один» в теннисе во всем мире».

Спортсмен добавил: «Я работал много лет, чтобы попасть сюда. Это было достаточно трудно, однако меня окружали хорошие люди, которые мне помогали и поддерживали». Маррей, уже выиграл ранее Большой шлем и две золотые олимпийские медали. Также в 2015 году он помог Англии выиграть Кубок Дэвиса, сегодня официально был назван «первой ракеткой в мире» после того, как были обнародованы пересмотренные рейтинги.

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