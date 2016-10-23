Из-за угроз в адрес Свитолиной будет проведено расследование

Спортивный журналист Дмитрий Шахов сегодня подтвердил информацию о том, что представители Женской теннисной ассоциации заявили о проведении расследования по факту угроз в адрес первой ракетки Украины Элины Свитолиной, передает replyua.net со ссылкой на издание «Чемпион».
Российский журналист рассказал, что история с угрозами в адрес украинской теннисистки получит продолжение. «Пресс-конференция Элины проходила в тот момент, когда в Сингапуре была уже глубокая ночь, а в этой стране сейчас находятся все высокопоставленные лица Женской теннисной ассоциации, поэтому реакция с их стороны может поступить чуть позже», отметил Шахов. Представители ассоциации подтвердили, что займутся расследованием.
Напомним, что ранее Элина заявила о том, что перед полуфинальным матчем на Кубке Кремля, в котором она уступила представительнице России, в ее адрес начали поступать предупреждения и угрозы. В частности, ей писали о том, что знают, в каком отеле и в каком номере остановилась спортсменка. Элина пожаловалась на тяжелое эмоциональное состояние и отметила, что, судя по всему, она больше никогда не сможет участвовать в турнире Кубок Кремля.
Горячая тема: Блогер: Сім’я терориста Мотороли з українськими документами, а паспорти «ДНР», виходить, для лохів
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter