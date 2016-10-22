Свитолина: в России я получила много угроз и предупреждений

Элина Свитолина не смогла пробиться в финал престижного турнира Кубок Кремля, уступив в полуфинале Светлане Кузнецовой, представительнице России.
Как передает replyua.net со ссылкой на издание «Советский спорт», после выбывания из турнира первая ракетка Украины прокомментировала свое поражение и рассказала всю правду о том, что на самом деле происходило на турнире в РФ. «Мне были переданы угрозы относительно моей возможной победы над Кузнецовой. Обычно подобные сообщения я получаю уже после матча, но на этот раз их было очень много, и я не могла не обращать на них внимание. Мне писали, что знают мой адрес, в каком отеле я сейчас живу, и для меня матч был очень тяжелым. Пыталась оградиться от происходящего, но все-таки угрозы увидела, и, несомненно, они были напрямую связаны с политикой. Я ни в чем не виновата, я играю в теннис», заявила украинская спортсменка после поражения.
В WTA уже началось расследование по факту присланных угроз, но, в любом случае, Элина Свитолина больше не захочет принимать участие в Кубке Кремля, о чем она и сообщила после матча. У нее нет претензий к организации турнира, но ее эмоциональное состояние подавлено.
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