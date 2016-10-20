Свитолина в полуфинале Кубка Кремля

Элина Свитолина, первая ракетка Украины, вышла в полуфинал престижного турнира Кубок Кремля с призовым фондом больше 823 тысяч долларов, информирует replyua.net.
Сегодня в одной четвертой финала наша теннисистка разгромила представительницу Хорватии Ану Конюх. Уроженка Одессы, которой на Олимпиаде в Рио удалось вырвать победу даже у Серены Уильямс, сегодня показала, как выглядит идеальный теннис. 22-летняя Свитолина в двух сетах продемонстрировала прекрасный результат – 6:1, 6:1. Элине понадобилось всего 62 минуты, чтобы «нокаутировать» хорватку. Свитолина за один час совершила одну двойную ошибку, один раз подала на вылет, а также реализовала пять из девяти брейк-поинтов. У Аны Конюх были два эйса, ни одного брейка и семь двойных ошибок, и теперь Элине предстоит сыграть в полуфинале.
Соперница украинки пока неизвестна, и она определится через несколько часов в паре представительницы Германии Юлии Гергес и представительницы России Дарьи Касаткиной. Напомним, что Леся Цуренко, представительница Киева, выбыла из соревнований в первом круге, получив серьезную травму.
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