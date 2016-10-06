Свитолина одержала сенсационную победу в Пекине

Элина Свитолина, сильнейшая украинская теннисистка, показала блестящий результате на турнире в Пекине. Как информирует replyua.net, спортсменка одержала сенсационную победу на China Open, обыграв Анжелик Кербер, представительницу Германии. Теперь Элине предстоит сразиться с еще одной соперницей, но уже в четверть финале.
В матче третьего круга украинка одержала победу над немкой в двух сетах – 6:4 и 7:5. В четверть финале Свитолину ожидает непростой поединок – она встречается с Дарьей Гавриловой, россиянкой, представляющей на турнире Австралию. Призовой фонд престижного турнира в Китае составляет 6 миллионов 289 тысяч долларов. Напомним, что Элина Свитолина также одержала головокружительную победу на Олимпийских играх в Рио над сильнейшей и самой титулованной теннисисткой мира Сереной Уильямс.
В свою очередь, Серена Уильямс досрочно покинула Олимпийские игры, так и не выйдя даже из одной восьмой финала. Украина одержала блестящую победу, однако чуть позже эксперты заявили, что у Уильямс была серьезная травма, которая и помешала ей вырвать победу у Свитолиной.
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