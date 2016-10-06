Українка Світоліна не залишила шансів першій ракетці планети

Еліна сенсаційно обіграла Кербер і вийшла в чвертьфінал турніру в Пекіні. Українська тенісистка Еліна Світоліна вдруге за два місяці обіграла лідера світового рейтингу. На Олімпійських іграх в Ріо-де-Жанейро наша прима впоралася з американкою Сереною Вільямс, а сьогодні вона розібралася з німкенею Анжелік Кербер, інформує replyua.net.
Доля звела суперниць в третьому колі відкритого чемпіонату Китаю. Тут Світоліна демонструвала досить стабільний теніс, а вось Кербер діяла з провалами. Українка впевнено взяла першу партію – 6: 3, але здала початок другої – 0: 3. Але потім Еліна взяла себе в руки і зуміла зрівняти рахунок. Далі йшла гра нервів, але боротьба більше велася на подачі німецької тенісистки. У підсумку перша ракетка України зробила брейк за рахунку 5: 5, дозволивши собі подавати на матч – 6:5. Однак, два матч-боли наша співвітчизниця за рахунку 40:15 не використала, але потім на «більше-менше» з третьої спроби домоглася свого – 7: 5.
Це четверта перемога Світоліной в цьому році над суперницею з топ-10. У чвертьфіналі Еліна битиметься c Дариною Гавриловою – росіянкою з австралійським паспортом.
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