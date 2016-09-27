Теннисистка Заневская сменила гражданство

23-летняя теннисистка, родившаяся в Одессе, поменяла гражданство. Как сообщает replyua.net, теперь Марина Заневская будет соревноваться в составе сборной Бельгии. Теннисистка прокомментировала свое решение и рассказала, как она занималась получением бельгийских документов.
По словам теннисистки, которая в мировой классификации находится на 107-ой позиции, она уже давно не только тренируется, но и живет в Бельгии, которую считает вторым домом. Одесситка отметила, что бельгийское гражданство удалось получить только через девять лет, однако теперь она не представляет, как будет соревноваться под «чужим» флагом, и к нему надо долго привыкать, но она очень счастлива, что наконец дождалась получения паспорта гражданина Бельгии. Заневская поблагодарила украинских болельщиков и пообещала, что Украину забывать не собирается.
«Мне очень грустно, что теперь я не являюсь гражданкой Украины, и моя родина всегда будет занимать большое место в сердце, и я буду вместе с украинцами переживать или радоваться каким-то событиям. От всего сердца благодарю своих фанатов из Украины, которые следили за моими выступлениями много лет», отметила Заневская.
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