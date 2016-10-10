Эльянов победил на престижном шахматном турнире

Победителем престижного шахматного турнира, прошедшего на острове Мэн, стал представитель Украины Павел Эльянов.
Как передает replyua.net, украинский гроссмейстер смог обойти самых титулованных шахматистов из нескольких стран – Петера Леко из Венгрии, а также представителей Соединенных Штатов – Хикару Накамуру, Уэсли Со и Фабиано Каруано. После девяти туров украинец смог набрать семь с половиной очков, с таким же результатом после девяти туров оказался и американец Каруано, однако победителем стал Эльянов, поскольку показал лучший коэффициент. Напомним, что на шахматной Олимпиаде, которая проходила в сентябре в Азербайджане, мужская сборная из Украины не смогла победить.
Наши шахматисты смогли одержать девять побед из десяти, однако показали одинаковый результат со сборной шахматистов из Соединенных Штатов. И в этом случае решающим стал коэффициент Бухгольца, который помогает определить места на всех турнирах. В итоге победу присудили все-таки американцам, а украинские шахматисты заняли почетное второе место.
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