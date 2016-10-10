валюта
СпецтемаАрестович: война между РФ и США завершится через сутки

Эльянов победил на престижном шахматном турнире

Эльянов победил на престижном шахматном турнире
Победителем престижного шахматного турнира, прошедшего на острове Мэн, стал представитель Украины Павел Эльянов.

Как передает replyua.net, украинский гроссмейстер смог обойти самых титулованных шахматистов из нескольких стран – Петера Леко из Венгрии, а также представителей Соединенных Штатов – Хикару Накамуру, Уэсли Со и Фабиано Каруано. После девяти туров украинец смог набрать семь с половиной очков, с таким же результатом после девяти туров оказался и американец Каруано, однако победителем стал Эльянов, поскольку показал лучший коэффициент. Напомним, что на шахматной Олимпиаде, которая проходила в сентябре в Азербайджане, мужская сборная из Украины не смогла победить.

Наши шахматисты смогли одержать девять побед из десяти, однако показали одинаковый результат со сборной шахматистов из Соединенных Штатов. И в этом случае решающим стал коэффициент Бухгольца, который помогает определить места на всех турнирах. В итоге победу присудили все-таки американцам, а украинские шахматисты заняли почетное второе место.

Горячая тема: На вокзалах, билетах, поездах и станциях исчезнет информация на русском языке
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день
09 окт 2016
12923

На вокзалах, билетах, поездах и станциях исчезнет информация на русском языке

До конца этого года «Укрзализныця» полностью избавится от информации на русском языке, также русский язык полностью исчезнет с табло украинских вокзалов и с билетов на поезда, а еще власти

09 окт 2016
12637

Олланд заявил, что не найдет времени для встречи с Путиным во время его визита в Париж

Как сообщает replyua.net со ссылкой на Reuters, президент Франции Франсуа Олланд заявил, что он не уверен в том, что сможет найти время для встречи с российским президентом во время его визита в


Свежие новости

Новини з зони АТО за минулу добу (09.10.16)

В МИД Франции прокомментировали заявление Олланда о переговорах с Путиным

На Луганщині поранено військового сил АТО

Неожиданные результаты опроса в США

У РФ відбувся з'їзд бойовиків з Донбасу

На конкурсе выбрали самого большого кота в Украине, - фото

На Куликовому полі в Одесі відбулися сутички (ВІДЕО)

Сигареты в Украине будут стоить 90 гривен

Росія не може використовувати електротурбіни в Криму через заборону Siemens

Мост через Дунай соединит Румынию и Украину

Міносвіти змінює правила вступу до ВНЗ держави

Дебаты в США: муха на лице Клинтон, «тюрьма» Трампа и другие «горячие темы»

У Луганську проходить мітинг проти іноземних миротворців

У ПАРЄ проти зміни регламенту через вимогу Росії - Ар'єв

Новая победа Хиллари Клинтон над Трампом

СММ ОБСЄ буде виконувати спостереження лише за певних умов

В Кремле прокомментировали отказ Олланда встречаться с Путиным

Трампа поздравили с мнимой победой на дебатах

На Кировоградщине появится мощный биогазовый реактор

У Росії заявили, що готуються до зустрічі в "нормандському форматі"

 Новости за день