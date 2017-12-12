Блогер: человека можно вывести из Донецка, но Донецк из человека вывести гораздо труднее

Гендиректор «Шахтера» Сергей Палкин резко раскритиковал судью Сергея Бойко, который удалил троих «горняков» в матче против «Зари», заявив, что на месте главного коуча Фонсеки он был дал в лицо рефери за такое отвратительное судейство. Об этом Палкин заявил в интервью каналу Футбол 1. По словам украинского блогера Сергея Фурсы, после комментария Палкина напрашивается вывод, что человека можно вывести из Донецка, но Донецк из человека вывести гораздо труднее, а может и вовсе невозможно.
«Думается, с такими фразами очень легко играть в чемпионате ДНР. Когда-то давно, когда металл еще был дорогим, а Донбасс кормил всю Украину, что-то подобное позволил себе сказать и президент футбольного клуба «Шахтер», но тогда он еще появлялся на людях. И может еще не забыл свою молодость и методы, которыми заработал свой первый миллион», – написал Сергей Фурса. Он добавляет, что за такое высказывание любой функционер в той же Премьер-лиге в Англии получил бы дисквалификацию. Может быть и пожизненную. Как и на много матчей бы получил дисквалификации футболист, позволяющий посылать футбольного арбитра.
Блогер отмечает, что не важно, прав футболист или нет, допустил ли судья ошибку или нет. Важно другое – правила, верховенства права. Судья всегда прав. В Украине отсутствует верховенство права и это проявляется во всем. В том числе и уважению к правилам у футболистов, в том числе и в доверии к решениям судьи, будь это человек в мантии, или арбитр на поле, и восстановить это доверие очень сложно.