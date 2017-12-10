В преддверии ЧМ по футболу 2018 FIFA повторно проведет проверку российских футболистов на допинг

Как информирует replyua.net, издание, ссылаясь на слова независимого представителя ФИФА, сообщило: «Нас и другие международные федерации проинформировали во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA) о том, что анализ сохраненных проб, которые будет проводиться группой экспертов, может быть начат только в средине января месяца 2018 года».
По всем ожиданиям, FIFA также будет проводить работу над тем, чтобы открыть себе доступ к Григорию Родченкову, информатору «ВАДА», который ранее заявлял о наличии материалов о причастности футболистов Российской Федерации к «государственной программе допинга». Напоследок британское издание отмечает, что шаг такого рода может негативно повлиять на Чемпионат мира, который пройдет в Российской Федерации в 2018 году.