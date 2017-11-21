Ярмоленко стал одним из лучших футболистов чемпионата Германии

Сотрудники авторитетного издания Kicker включили украинского футболиста Андрея Ярмоленко в десятку лучших по итогам двенадцатого турнира чемпионата Германии, передает replyua.net.
Несмотря на то, что «Боруссия» проиграла «Штутгарту», Ярмоленко оказался одним из наиболее полезных футболистов немецких клубов. Сейчас украинец находится на десятой строчке рейтинга со средним баллом в 2,71. Вместе с украинцем на одной строчке оказался бразилец Налдо, играющий за «Шальке», однако Ярмоленко его опережает, поскольку провел всего восемь игр, а бразилец – двенадцать.
Напомним, что Евгений Коноплянка, еще один украинский футболист, играющий в Европе за «Шальке», сейчас находится на 62-ой позиции рейтинга, набрав 3,17 баллов. Ранее Коноплянку признавали лучшим игроком матча «Гамбург»-«Шальке», в котором команда Коноплянки одержала победу со счетом 2:0, а украинец смог заработать пенальти и отдать красивую голевую передачу.