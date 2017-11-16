Определены все участники ЧМ-2018 в России

Накануне, 15 ноября, были определены последние страны, сборные которых отправятся на Чемпионат мира по футболу в Россию в следующем году. Как информирует replyua.net, последней на ЧМ-2018 отобралась сборная Перу, обыгравшая сборную Новой Зеландии.
В итоге на ЧМ-2018 от Африки поедут сборные Туниса, Марокко, Сенегала, Египта и Нигерии, от Азии – сборные Австралии, Саудовской Аравии, Японии, Южной Кореи и Ирана. От Центральной и Северной Америки в чемпионате примут участие сборные Панамы, Мексики и Коста-Рики, от Южной Америки – сборные Перу, Уругвая, Аргентины, Колумбии и Бразилии. Самое большое количество сборных представит Европа – Дания, Россия, Швеция, Хорватия, Швейцария, Франция, Португалия, Сербия, Исландия, Польша, Испания, Германия, Бельгия и Англия.
Нужно отметить, что сборные стран Исландии и Панамы сыграют на чемпионате впервые. Более того, ЧМ в РФ станет первым за последние одиннадцать лет, где сыграют не все 8 победителей других ЧМ – в Россию не поедет сборная Италии, которая участвовала во всех чемпионатах после 1958 года.