Италия потеряет миллиард евро из-за непопадания на ЧМ-2018

Экономика Италии может потерять около одного миллиарда евро из-за того, что итальянская сборная не смогла пробиться на Чемпионат мира по футболу, который пройдет в РФ в следующем году.
Как информирует replyua.net со ссылкой на Goal.com, такое заявление прозвучало от Франко Карраро, бывшего главы Олимпийского национального комитета Италии. Карраро при этом подчеркнул, что пока рано озвучивать точную сумму ущерба, и позже будут оцениваться, как прямые, так и косвенные потери, но они будут составлять не менее 500 миллионов. «Скорее всего, косвенные потери превысят один миллиард евро. Наверняка превысят», - заявил бывший глава комитета. Нужно напомнить, что Италия установила антирекорд – впервые, начиная с 1958 года, итальянская сборная по футболу не смогла пробиться на Чемпионат мира.
По итогам противостояния европейской квалификации итальянцы уступили Швеции, которая всегда считалась более слабой командой. После матча со шведами легендарный голкипер сборной Италии Джанлуиджи Буффон заявил, что завершил выступления за национальную сборную по футболу после 20 лет выступлений.