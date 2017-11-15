валюта
СпецтемаБлогер: ось хто найскладніша політична проститутка в Україні

Италия потеряет миллиард евро из-за непопадания на ЧМ-2018

Италия потеряет миллиард евро из-за непопадания на ЧМ-2018
Экономика Италии может потерять около одного миллиарда евро из-за того, что итальянская сборная не смогла пробиться на Чемпионат мира по футболу, который пройдет в РФ в следующем году.

Как информирует replyua.net со ссылкой на Goal.com, такое заявление прозвучало от Франко Карраро, бывшего главы Олимпийского национального комитета Италии. Карраро при этом подчеркнул, что пока рано озвучивать точную сумму ущерба, и позже будут оцениваться, как прямые, так и косвенные потери, но они будут составлять не менее 500 миллионов. «Скорее всего, косвенные потери превысят один миллиард евро. Наверняка превысят», - заявил бывший глава комитета. Нужно напомнить, что Италия установила антирекорд – впервые, начиная с 1958 года, итальянская сборная по футболу не смогла пробиться на Чемпионат мира.

По итогам противостояния европейской квалификации итальянцы уступили Швеции, которая всегда считалась более слабой командой. После матча со шведами легендарный голкипер сборной Италии Джанлуиджи Буффон заявил, что завершил выступления за национальную сборную по футболу после 20 лет выступлений.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Блогер: ось хто найскладніша політична проститутка в Україні

Срочно: Дипломат: предательство и только. То, что сделала София Ротару, недопустимо герою и народному артисту Украины
Важное за сутки
14 ноя 2017
6750

Чудова новина з ООН: незважаючи на спротив РФ, український проект резолюції по Криму підтримали

Як інформує видання replyua.net з посиланням на «Радіо Свобода», сьогодні, чотирнадцятого листопада 2017 року, відбулось голосування за проект резолюції, запропонованої Україною, в ООН.

Последние новости

Политтехнолог: «Если в Украине начать президентскую кампанию, потребуется 300 миллионов долларов»

Кирилл Сазонов: пока Лещенко не сидит за квартиру я этим ребятам не верю ни на грош

«Киев насаждает свой порядок»: Лавров обвинил Украину в оккупации Донбасса

В Минсоцполитики рассказали, что будет с льготами на проезд для граждан Украины

Журналист рассказал о возможности отстранения России от участия в Олимпиаде-2018

В НАБУ заявили о возможности остановки работы ведомства

В Харькове кислотой облили автомобиль российского генконсула

Рева: «Льготы на транспорте будут монетизированы»

Нардеп Высоцкий рассказал планировал ли убийство Медведчука

Лавров: «Украина хочет ввести войска на Донбасс и установить контроль»

Переговоры Волкера и Климкина, - подробности

Дипломат оценил будущие перспективы отношений Польши и Украины

В Польше рассказали, на что готов Путин для завоевания Украины

Журналист: смеяться над Путиным никто не позволит, поэтому, надеюсь, наши парни скоро будут дома

На журналиста Казанского подан иск в суд из-за «заказного» материала

С «дядей Вовой» в России все получилось, чего не скажешь о «тете Юле» в Украине

Медведчук: Путин лично обсудит с боевиками ОРДЛО вопрос обмена заложников

Михаила Задорнова похоронили в Латвии, - фото

Эксперт: не нож в спину, а простая экономика – Россия купила Беларусь, потратив с 2005 по 2015 год – 106 млрд. долларов США

Политтехнолог: вот и вся борьба с коррупцией – вы мне протокол, я вам в ответ уголовное дело, вы мне подозрение, я вам обыск

 Новости за день