Определились все участники ЧМ-2018 от Европы

Накануне сборная Дании в решающем матче одержала победу над сборной Ирландии, и таким образом, Дания стала последней европейской страной, отобравшейся на Чемпионат мира по футболу, который в следующем году пройдет в России.
Как сообщает replyua.net со ссылкой на Новое время, в первом матче ни ирландцы, ни датчане не смогли забить голы в ворота соперника. И все решила вчерашняя игра, когда сборная Дании пробила ворота ирландцев целых пять раз, а сборная Ирландии забила только один гол. Источник сообщает, что Дания стала последним европейским государством, завоевавшим путевку в Россию. Абсолютным неудачником признана сборная Италии, которая в последнем матче потерпела фиаско и потеряла шансы попасть на Чемпионат митра.
В итоге итальянцы побили рекорд 60-летней давности. Сейчас уже известно о 30 из 32 сборных, которые отправятся в РФ в следующем году. От Европы в ЧМ-2018 будут участвовать сборные Швеции, Хорватии, Швейцарии, Франции, Португалии, Сербии, Исландии, Польши, Испании, Германии, Англии. Украина также не попала на Чемпионат мира.