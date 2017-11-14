Антирекорд века: сборная Италии не поедет на ЧМ по футболу в Россию

Впервые за 60 лет итальянцы не смогут принять участие в Чемпионате мира по футболу.
Как информирует replyua.net со ссылкой на Обозреватель, сборная Италии не поедет в Россию в следующем году – в решающем матче за путевку на Чемпионат мира итальянцы сыграли вничью со сборной Швеции, однако в первом матче со шведами итальянцы выглядели намного слабее своих конкурентов, и те один раз пробили ворота сборной Италии. В итоге шведы поедут в РФ летом следующего года, а итальянцы – нет. Такого позора итальянский футбол не видел несколько десятилетий. Накануне итальянцы были хозяевами матча, к тому же, им отчаянно помогали и болельщики, но чуда так и не произошло.
Последний раз Чемпионат мира по футболу проходил без итальянцев в далеком 1958 году, и вот теперь история повторяется. Как отмечают многие футбольные эксперты, ЧМ-2018 может преподнести болельщикам еще очень много сюрпризов. Напомним, что сборная Украины также не отобралась на ЧМ.