Блогер: соромисько імені Суркіса продовжує свою ходу

Як наголошує історик та блогер Петро Правий (Бондаренко), ситуація, яка склалась в українському футболі, нагадує Орвелівське «всі рівні, але деякі рівніші за інших», - про це інформує видання replyua.net з посиланням на допис оглядача в Фейсбук.
Зокрема, Бондаренко констатує, що він, як давній і палкий шанувальник ФК «Динамо-Київ», глибоко розчарований їх останніми діями. Зокрема, відтепер «Динамо» вже не проти зіграти у Маріуполі – небезпека для мажорів, які своїми елітними автівками керують у рази краще, ніж м’ячем на полі, раптово кудись зникла. «Динамо» звернулось до УПЛ з проханням не зараховувати технічну поразку (з рахунком 0:3) за неприбуття на матч у Маріуполі – мовляв, вони згодні приїхати і переграти.
Але не можна бути «трішки вагітною», так само як і «трішки боятись терактів». Чи щось змінилось у розрізі безпеки у Маріуполі протягом останніх двох місяців? Ні, навпаки, обстрілів навіть стало більше. Але у разі, якщо «Динамо» отримає технічну поразку, команда відставатиме від «Шахтаря» на 7 очок. Тому керівництво клубу дало задній хід – мовляв, нам можна пробачити порушення Регламенту, ми ж ціле «Динамо», а не якась «Олександрія». Практично всі підкорились Суркісу – лише «Шахтар» і «Ворскла» проголосували проти. Тож заради «Динамо» і Суркіса Регламент викинули на смітник. Всі команди рівні, але деякі рівніші, - наголошує блогер.