Определены новые участники ЧМ-2018 по футболу

Сборные Хорватии и Швейцарии в очень сложных матчах все-таки «достали» путевки на Чемпионат мира по футболу, который в следующем году пройдет в России.
Как передает replyua.net со ссылкой на Новое время, швейцарцы принимали у себя дома североирландскую сборную. У Швейцарии было много шансов, поскольку в первой игре они одержали уверенную победу над Северной Ирландией, и во втором матче преимущество было на стороне швейцарских футболистов. Однако ни первая, ни вторая команды так и не смогли пробить ворота, и игра закончилась с нулевой ничьей, однако по количеству бросков в ворота соперников Швейцария вышла вперед.
А вот сборная Хорватия одержала победу над Грецией с рекордным счетом в первом матче– 4:1. Во второй игре греки играли очень слабо, и за всю игру у них не было ни одного преимущества. Хорваты также провели матч довольно спокойно, однако по итогам двух встреч завоевали право участвовать в Чемпионате мира. Напомним, что все игры ЧМ-2018 пройдут в одиннадцати городах России.