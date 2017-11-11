Ярмоленко о матче со словаками: «Мой гол – это заслуга Марлоса»

Андрей Ярмоленко, игрок украинской сборной, прокомментировал вчерашний матч против Словакии, в котором победу одержали наши футболисты.
Как передает replyua.net со ссылкой на Спорт Арена, Ярмоленко заявил, что гол, который он забил в этом матче, является заслугой Марлоса. «Мой гол — полностью заслуга Марлоса. Он отобрал мяч и отдал мне. Оставалось только переиграть вратаря. Думаю, что он уже акклиматизировался. После первых матчей было видно, какой он игрок. Самое главное — найти ему правильное применение в сборной», - заявил Ярмоленко. Также футболист отметил, что на поле во Львове было очень сложно играть, поскольку газон был не очень хорошего качества.
Однако наставник украинской сборной Андрей Шевченко поблагодарил работников стадиона, который трудились до глубокой ночи, чтобы привести газон в порядок. «Наверное, сегодня на игре сказалось и качество поля. Оно было не совсем хорошего уровня», - добавил Ярмоленко. Напомним, что сборная Украина одержала победу над сборной Словакии в товарищеском матче со счетом 2:1.