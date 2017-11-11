Шевченко прокомментировал победу Украины над Словакией

Андрей Шевченко, главный наставник украинской сборной, прокомментировал победу своих подопечных в матче против сборной Словакии. Как информирует replyua.net со ссылкой на Спорт Арена, Шевченко поблагодарил всех болельщиков, которые присутствовали на Арене Львов, где проходил товарищеский матч, а также работников львовского стадиона, готовивших поле к игре до трех часов ночи.
Тренер подчеркнул, что его главные переживания были связаны с качеством газона. Тренер остался доволен игрой дебютанта Юрия Коломойца в атаке команды, отметив, что тот выполнил все предматчевые указания. Также наставник желто-синих выразил удовлетворение игрой Марлоса, действовавшего на новой позиции в центре под нападающим.
«А вот брать в сборную тех, кого не знаю, я для галочки не буду. Я слежу за Селезневым и Милевским, но и для остальных открыта дорога в сборную», - отметил наставник сборной. По его словам, сейчас идет поиск спарринг-партнеров, и уже в марте будущего года он видит для Украины еще одного сильного соперника вроде Словакии. Напомним, что сборная Украины одержала победу со счетом 2:1.