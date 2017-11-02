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Блогер: «зрадофилы» даже в победе «Шахтера» нашли «зраду»

Блогер: «зрадофилы» даже в победе «Шахтера» нашли «зраду»
Как передает replyua.net, сегодня в соцсетях активно обсуждается вчерашняя победа «Шахтера» над «Фейеноордом» в рамках очередного раунда группового этапа Лиги Чемпионов. Обсуждая игру один из футбольных экспертов отметил, что украинцам радоваться нечему, ведь на поле за «Шахтер» играли не украинцы, а бразильцы, мол для сорокамиллионной страны не иметь возможности выставить двадцать высокопрофессиональных футболистов на различные чемпионаты является абсолютной позором.

«Конечно, «эксперту» не интересно, что чемпион Англии «Манчестер Сити» преступным образом не набрал с 53-миллионной страны 20 высокопрофессиональных игроков в свой состав – с 55 заявленных в первую команду футболистов – только 7 англичан, а в «основе» на поле выходит с 11 когда 2, а когда и 3, а когда и ни одного», – написал в своем блоге Павло Правый, комментируя высказывания футбольного обозревателя. Блогер отмечает, что «эксперту», наверное, неизвестно, что из 30 игроков первого состава «Реала» лишь 11 – испанцы, а в «основе» самого титулованного клуба мира и текущего обладателя Кубка Чемпионов вчера против английского «Тоттенхэма» вышли аж 4 испанцы из 11 игроков.

Павло Правый отмечает, что в основном составе «Шахтера» вчера на поле вышло 5 украинцев. По мнению блогера, когда люди, комментируя даже футбольный матч, пытаются найти «зраду» и очернить победу всей Украины, то становится понятно откуда берутся в нашей стране «зрадофилы».
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