Новый рейтинг FIFA: Украина на 30 месте, Россия, которая готовится принимать дома ЧМ-2018 – на 65

Как сообщает replyua.net, обнародован новый рейтинг FIFA на этот год. Прогнозируемо Германия, Бразилия, Португалия привычно занимают первые три места, Испания прыгнула на три места вверх и вошла в десятку, Украина опустилась на 6 позиций, но все равно занимает почетное 30-е место, выше Турции, Сенегала и Австрии.
У России 65 место целиком в окружении смешной футбольной Африки, а Израиль на абсолютно позорном 82 месте чуть выше несуществующей палестины. Как пишет в своем блоге известный израильский политический обозреватель Соломон Манн, Украина довольно долго, благодаря своей игре, обеспечивала себе почетное 20 место, но провальная игра в групповом отборочном этапе ЧМ-2018 поместила украинцев на 30 позицию.
По словам Манна, не лучше ситуация и у израильских футболистов. «Короче постарались наши замечательные футболисты. Как в том анекдоте: «Додик, ты что, футболист?». Позорище, короче говоря, лучше вообще не играть в футбол, чем играть так как играют нынешние израильские команды», – резюмировал эксперт.