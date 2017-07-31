Роналду устроил журналистам бойкот из-за скандала, связанного с налогами

Криштиану Роналду, легендарный нападающий «Реала», объявил бойкот всем СМИ, представители которых пытаются выяснить у него подробности скандального расследования, касающегося уклонения от уплаты налогов.
Как сообщает replyua.net со ссылкой на Marca, последний инцидент с журналистами произошел в одной из провинций Мадрида. После очередного судебного заседания журналисты поджидали футболиста на улице, однако он проигнорировал представителей СМИ и прошел мимо. К слову, возле здания суда Роналду дожидались около двухсот журналистов. Напомним, что скандальное расследование началось совсем недавно. Роналду подозревают в уклонении от уплаты налогов в период с 2011 по 2014 годы.
Речь идет о сумме почти в 15 миллионов евро. Следователи уверены в том, что Криштиану создал запутанную бизнес-структуру, чтобы уклоняться от налогов. Напомним, что недавно такой же суд проходил над еще одним известным футболистом – Лионелом Месси. Впрочем, перед судом предстал не только футболист, но и его отец. Роналду, в свою очередь, по итогам прошлого года, стал футболистом с самыми большими доходами.