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Роналду заявил о желании иметь 7 детей

Роналду заявил о желании иметь 7 детей
Криштиану Роналду, легендарный футболист, признался, что всегда мечтал о большой семье, и он планирует число детей заранее – их должно быть не меньше семи. Как передает replyua.net со ссылкой на woman.ua, в этом году у спортсмена началась удачная полоса не только в футболе.

Недавно суррогатная мать родила Роналду двойню, и буквально сразу после этого подруга футболиста Джорджина Родригес заявила о том, что ждет ребенка. Девочка должна появиться на свет совсем скоро, однако футболист не собирается останавливаться на достигнутом. Нужно отметить, что у Роналду уже подрастает семилетний сын – тезка футболиста. Недавно мальчик принимал участие в одном из телешоу и рассказал, что хочет еще несколько братьев и сестер. «Он хочет семерых, волшебное число, и я думаю, что это очень хорошо», заявил позже футболист и отметил, что такое число выбрано не случайно, поскольку за мадридский «Реал» он как раз выступает под номером семь.

Впрочем, неизвестно, кто будет вынашивать детей Роналду. Слухи о его нетрадиционной сексуальной ориентации ходят давно, хотя футболист встречается с девушками, и среди его возлюбленных была даже знаменитая модель Ирина Шейк, которая поддерживала отношения с футболистом несколько лет.
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