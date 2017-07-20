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Английский клуб заинтересовался украинскими футболистами

Английский клуб заинтересовался украинскими футболистами
«Сток Сити», английский клуб, заинтересовался приобретением Евгения Коноплянки и Андрея Ярмоленко – фамилии этих спортсменов указаны в трансферном шорт-листе главного наставника клуба.

Как сообщает replyua.net со ссылкой на Обозреватель, этих игроков тренер рассматривает в качестве замены футболисту Марко Арнаутовичу. Этот спортсмен собирается подписать контракт с «Вест Хэм». Если Арнаутович перейдет в другой клуб, «Сток Сити» получит за этого игрока порядка 26 миллионов евро, и именно за эту сумму руководство собирается приобрести нового игрока. Марк Хьюз, тренер британцев, не теряет надежды заполучить украинцев, и впервые он проявил интерес к Коноплянке и Ярмоленко еще пару лет назад. Динамовец изъявил желание играть за британский клуб, но главный тренер тогда заблокировал трансфер Ярмоленко.

Можно допустить, что Ярмоленко перейдет в «Сток Сити», однако с Коноплянкой вопрос уже решен окончательно – футболист собирается остаться в «Шальке», и никакие предложения он не рассматривает. Ранее Коноплянка заявил, что будет бороться за место в основном составе немецкого клуба, и другими предложениями он не интересуется.
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