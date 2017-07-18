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Арестован президент Федерации футбола Испании

Арестован президент Федерации футбола Испании
Испанская полиция арестовала президента Федерации футбола Испании, которого подозревают в коррупции. Как передает replyua.net со ссылкой на издание El Pais, правоохранительные органы задержали не только самого Анхеля Марию Вильяра, но и его сына по подозрению в получении крупных сумм денег.

Издание при этом отмечает, что правоохранительные органы обвиняют 67-летнего функционера в использовании средств организации с целью подкупа руководителей региональных федераций для того, чтобы обеспечить себе поддержку на выборах главы федерации. Интересен и тот факт, что RFEF Вильяр возглавлял последние 29 лет. Более того, в настоящее время испанец занимает должность старшего вице-президента Совета ФИФА.

Некоторое время Вильяр даже возглавлял УЕФА, став президентом после того, как от работы отстранили скандально известного Мишеля Платини. Вильяру уже 67 лет, в молодом возрасте он был довольно известным футболистом, был обладателем Кубка Испании в 1973 году, в 1977 году выходил в финал Кубка Испании со своим клубом, а в сезоне 1976-1977 даже был финалистом Кубка УЕФА.
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