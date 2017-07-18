Стало известно, сколько заработала «Барселона» всего за один сезон

Руководство футбольного клуба «Барселона» предоставило финансовый отчет по всем показателям за сезон 2016-2017, информирует replyua.net со ссылкой на пресс-службу футбольного клуба.
В сообщении говорится о том, что всего за один сезон каталонцы заработали рекордные 708 миллионов евро, и это абсолютный рекорд за всю историю мирового футбола, и для клуба – тем более. В сообщении также говорится, что после вычета абсолютно всех расходов чистая прибыль клуба достигла 18 миллионов евро. Ранее «Барселона» имела внушительные долги, но благодаря рекордному заработку сумма задолженности уменьшилась сразу на 24,5 миллиона евро.
Сейчас каталонцы остаются должны еще 247 миллионов евро. Напомним, что в прошлом сезоне каталонцы сумели завоевать лишь Суперкубок и Кубок Испании. Сейчас «Барселона» является одним из самых популярных футбольных клубов мира.