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Шевченко рассказал о серьезных проблемах в сборной Украины

Шевченко рассказал о серьезных проблемах в сборной Украины
В интервью «Команде №1» Андрей Шевченко, главный тренер украинской сборной, заявил о том, что футболисты должны стать единым целым, и только в этом случае они смогут добиться каких-то результатов. Как информирует replyua.net, легендарный футболист также рассказал о проблемах в сборной.

«Ребята должны понимать, что для достижения серьезных результатов необходимо уметь преодолевать сложности. Не опускать руки при малейших трудностях, а идти до конца, верить в успех. И быть единым целым в дни неудач. Не прятаться в номерах после поражений, а собираться всем коллективом», подчеркнул Шевченко. По его словам, украинская сборная должна моментально реагировать на любую неудачу, и каждую создавшуюся проблему необходимо решать вместе, всей командой, а не замыкаться в себе, как это делают многие спортсмены.

Напомним, что ранее Паулу Фонсека, тренер донецкого «Шахтера», заявил о том, что он восхищается украинской сборной. По словам наставника, нужно не только болеть за сборную, но и верить в ее успех, радоваться каждой победе.
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