Роналду определился с клубом на следующий сезон

Криштиану Роналду, самый известный португальский нападающий, в сезоне 2016-2017 года продолжит играть в мадридском клубе, и пока футболист не собирается покидать «Реал».
Как сообщает replyua.net со ссылкой на испанское издание AS, 32-летний спортсмен заявил руководству мадридского «Реала», что не собирается покидать клуб в ближайшее время, и руководство отказалось от идеи искать нового игрока. 16 июня сообщалось о желании футболиста покинуть "Реал", за который он выступает с 2009 года. Причиной называли то, что мадридский клуб не оказывает спортсмену должную поддержку в деле о налоговых нарушениях.
Дело в том, что в середине прошлого месяца разгорелся очередной скандал – прокуратура Испании завела уголовное производство в отношении футболиста, обвинив его в уклонении от уплаты налогов. При этом сумма приближалась к 15 миллионам евро. В прокуратуре считают, что Роналду умело скрывает реальные доходы и делает это при помощи созданной бизнес-структуры.