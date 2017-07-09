Российские футболисты готовятся к новому допинговому расследованию ФИФА

Ричард Паунд, член Международного олимпийского комитета и экс-глава Всемирного антидопингового агентства, призвал ФИФА, Международную федерацию футбола, провести еще одно независимое антидопинговое расследование в отношение футболистов сборной России.
Как сообщает replyua.net со ссылкой на Обозреватель, ФИФА должна назначить стороннего следователя, который рассмотрит 34 случая с возможными нарушениями антидопинговых правил. Чиновник посчитал, что предыдущее исследование ФИФА о допинге в отечественном футболе не является независимым, так как его проводил Марсьяль Соги, бывший глава лаборатории WADA в Лозанне, где были уничтожены 54 допинг-пробы российских спортсменов.
Напомним, что ранее британские СМИ сообщили о том, что 23 российских футболиста, которые ездили на Чемпионат мира в Бразилию три года назад, стали новыми фигурантами расследования ФИФА на предмет употребления запрещенных препаратов. Однако позже выяснилось, что ни одна из допинг-проб не была положительной, а футболисты оказались «чистыми».