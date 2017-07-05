Стало известно, за какую сумму клубы смогут купить Месси

СМИ узнали о том, что клубу, который захочет купить Лионеля Месси, легендарного аргентинского нападающего, придется заплатить за него отступные в размере трехсот миллионов евро.
Как информирует replyua.net со ссылкой на Сегодня, отпускные по новому контракту с «Барселоной» достигают 300 миллионов евро, и юристы с обеих сторон в настоящий момент уже успели подписать новый контракт. Как сообщает источник, официальная информация об этом контракте появится в ближайшие часы или дни. Во вторник СМИ сообщили, что "Барселона" объявит о продлении контракта с Месси до 2022 года 15 июля. Нынешнее соглашение между 30-летним игроком и клубом истекает в 2018 году. Для «Барселоны» Лионель Месси – «золотой» футболист.
В составе этого клуба он становился чемпионом Испании целых восемь раз, пять раз его признавали лучшим в мире футболистом, и еще четыре раза Месси побеждал в Лиге чемпионов. Несколько дней назад Лионель сочетался браком – его женой стала давняя подруга, которая родилась в том же городе, что и футболист.