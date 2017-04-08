У Росії погидували приймати команду з "ДНР"

Футбольна команда самопроголошеної «Донецької народної республіки» «Оплот Донбасу», яка брала участь у кубку пам’яті Петра Щербатенка, ще взимку заявила про те, що хоче брати участь у чемпіонаті Ростовської області серед колективів вищої ліги. Як передає replyua.net, Федерація футболу Ростовської області взяла до уваги рекомендацію Російського футбольного союзу та відмовила «Оплоту Донбасу» в участі у чемпіонаті.
Команда проросійських терористів «ДНР» займає другу сходинку у так званій футбольній першості Донбасу. Як відомо, проросійські бойовики «ДНР» захопили футбольний стадіон ФК «Шахтар» Донбас Арену. Пізніше стало відомо, що у проросійських окупантів не вистачає коштів на утримання захоплених український підприємств і вони вирішили, що добре буде розвалити їх та повивозити з них все майно. Але при цьому у «владі ДНР» казали, що «прибуткові підприємства будуть давати кошти на утримування неприбуткових». Однак в результаті «зовнішнього керівництва» над українськими підприємствами та в результаті торгівельної блокади всі вони стали неприбутковими. Однак російсько-терористичні війська не хочуть повертати їх під контроль України навіть в обмін на пропозицію президента Петра Порошенка зняти блокаду.