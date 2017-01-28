У Мессі важка втрата

Нещодавно стало відомо, що у Росаріо у віці 65-ти років помер перший тренер п’ятикратного володаря нагороди «Золотий м’яч» Ліонеля Мессі Ернесто Веккйо. Як інформує replyua.net, причини смерті чоловіка не оголошуються. Для Лео Мессі це велика втрата свого першого наставника у футбольному житті.
Веккйо з 1995-го року був головним тренером у підлітковій команді «Ньюелс Олд Бойз», де п’ять років поспіль (з 1995-го по 2000-й) тренувався Ліонель. У віці 11-ти горів молодий Мессі разом з батьками переїхав до Барселони, де вже через два роки потрапив до молодіжної команди «Барси». Для відомого футболіста це значна втрата й житті свого друга та свого наставника. Однак при цьому не повідомляється, чи відвідає Лео свого тренера, щоб провести його в останній шлях.
Як повідомлялося раніше, «український Ліонель Мессі» став популярний у соціальних мережах завдяки своїй гарній техніці. Молодий український футболіст Карась Олексій, який виступає за харківський клуб «Комунар» фактично завоював серця багатьох Інтернет-користувачів. Свою популярність хлопець здобув завдяки оприлюдненому відео в мережі YouTube, на якому він робить дивовижні речі з футбольним інвентарем.