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Известный экс-футболист киевского «Динамо» признался, что он уже давно Свидетель Иеговы

Известный экс-футболист киевского «Динамо» признался, что он уже давно Свидетель Иеговы
Известный футболист, шестикратный чемпион Украины, выступавший за сборную Андрей Несмачный завершил карьеру в 2011 году, но все это время он был Свидетелем Иеговы. Футболист выразил сожаление в том, что слава, деньги и спорт забрали у него время, которое он растратил напрасно, а мог потратить для служения.

По словам Андрея Несмачного, сначала истину Свидетелей Иеговы познала его мама, отец был категорически против, но потом смирился. «Сначала мне было не интересно на собраниях и скучно, но поразило то, что мама из властной женщины превратилась в покорную христианку. Когда я повзрослел, я занялся профессионально футболом и перестал служить Иегове. Несмотря на то, что меня окружали слава, почет деньги, родители с пониманием отнеслись к моему делу», – отметил Несмачный.

Несмачный подчеркнул, что футбольная карьера втянула его в «мир черных сил и выжала, как лимон», поэтому из-за постоянных стрессов и угнетения, он принял решение откинуть предложениях именитых футбольных клубов в Европе и закончить карьеру футболиста. «Только служа Иегове я испытываю настоящее счастье», – резюмировал экс-футболист.
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