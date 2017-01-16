Роналду опинився в центрі ще одного скандалу (ВІДЕО)

Під час футбольного матчу 18-го туру Чемпіонату Іспанії в Севільї капітан команди мадридського «Реалу» Кріштіану Роналду потрапив до скандального епізоду. Як передає replyua.net, інцидент стався приблизно в середині другого тайму, коли рахунок залишався незмінний від самого початку – 0:0.
«Сливові» отримали право на пенальті. До виконання цього удару ретельно і спокійно готувався саме Кріштіану Роналду. Проте футболісти команди-суперника були вкрай незадоволені, на їхню думку, несправедливим рішенням арбітра. Після того, як вони не змогли нічого досягти у словесній перепалці з суддівською командою, хазяїни поля вирішили дражнити португальського «розривника».
Дочекавшись слушної нагоди півзахисник команди «Севільї» Вітоло підбіг до 11-ти метрової позначки та потоптався по ній. Роналду, не стримавшись, поцілив м’ячем йому в спину. Варто зауважити, що лідеру мадридського «Реалу» така поведінка суперника не завадила виконати успішний гольовий удар. Як повідомлялося раніше, під час матчу з «Севільєю» «Реалу» не вдалося зберегти свого стрімкого успішного ряду перемог. Противник фактично знищив надію на перемогу в матчі для «Реалу» за 5 хвилин до кінця гри.