Полузащитника «Динамо» обокрали во время поездки в Парагвай

Дерлис Гонсалес, полузащитник киевского «Динамо», рассказал о том, что его обокрали во время поездки в Парагвай, на родину футболиста, сообщает replyua.net.
На своей странице в Инстаграме 22-летний динамовец написал о том, что оставил автомобиль на парковке, преступники взломали его и вытащили из авто документы, деньги и мобильные телефоны. Гонсалес отмечает, что среди похищенных вещей – паспорт, и теперь футболист уже не сможет вернуться в Украину. «Эти придурки вытащили абсолютно все, что лежало в машине. Передайте им, что я хорошо заплачу, если они вернут необходимые мне вещи», написал Гонсалес. Пока неизвестно, что будет в случае, если футболист не отыщет свои документы.
Напомним, что в октябре прошлого года бывшего футболиста «Динамо» Владислава Ващука обокрали два раза за две недели. По словам Ващука, первый раз грабителей спугнул сын, однако это не помешало преступникам второй раз наведаться в квартиру. Ващук подчеркнул, что грабители перевернули весь дом, но миллионов не нашли, и в обоих случаях полиция ехала слишком долго.