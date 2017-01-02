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У Росії помер відомий футболіст

У Росії помер відомий футболіст
У Москві у віці 86-ти років помер відомий та легендарний радянський футболіст та тренер Віктор Царьов. Він став чемпіоном Європи у 1960-му році в складі збірної команди з футболу СРСР. Про це сьогодні, 2-го січня, повідомили у прес-центрі московського футбольного клубу «Динамо», передає replyua.net.

Як відомо, Віктор Царьов – заслужений майстер спорту Радянського союзу. У 1997-му році його було нагороджено орденом «Дружби». Футболіст три рази вигравав золоту медаль кубку країни. Крім того, він був капітаном збірної СРСР. За його заслуги в радянському спорті будуть пам’ятати ще тривалі роки, кажуть російські футболісти. Ввесь футбольний клуб «Динамо» висловлює свої співчуття рідним та близьким померлого.

Як повідомлялося раніше, у Російській Федерації з життя пішов також відомий хокейний тренер Цигуров Геннадій. В історії радянського та післярадянського спорту ці чоловіки відіграли важливу роль у розвитку відповідних видів спорту. Наприклад, Царьова завжди ставили в приклад молодому поколінню футболістів. Його відзнаки стали чи не найвищими досягненнями радянського футболу. Цигуров виховав не одне покоління чемпіонів, які завойовували престижні нагороди на державному та міжнародному рівнях.
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