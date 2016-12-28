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У Руанді заборонили чаклувати під час футбольних матчів

У Руанді заборонили чаклувати під час футбольних матчів
Африканська держава у черговий раз дивує своїй серйозним ставленням до магії та чаклунських ритуалів, - про це інформує replyua.net з посиланням на «Ленту.ру».

Так, сьогодні, двадцять восьмого грудня 2016 року, стало відомо, що Федерація Футболу Руанди (FERWAFA) встановила сувору заборону на проведення чаклунських ритуалів перед та під час футбольних матчів. Це рішення функціонери Федерації пояснюють побоюваннями, що проведення ритуалів може вплинути на результат гри. Як приклад наводиться випадок, який стався з місцевим гравцем прем’єр-ліги Мусою Камара: під час матчу між «Мукура Спорт» та «Район Спортс» він провів чаклунський ритуал поблизу воріт суперника і буквально через кілька хвилин зміг забити гол.

Федерація вже наголосила, що порушників встановленого нею правила буде штрафувати на сто тисяч руандійських франків (еквівалент ста двадцяти доларів США). Крім того, клуб гравця-порушника отримає запис про технічну поразку. Нагадаємо, звинувачення у використанні магії – доволі поширене на африканському континенті явище. Наприклад, два роки тому нападник з Того Еммануель Адебайор звинуватив матір і сестру в тому, що вони використовують проти нього магію джуджу.
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