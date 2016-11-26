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Не прошло и полгода: Ярмоленко забил гол за «Динамо» на 117-й день

Не прошло и полгода: Ярмоленко забил гол за «Динамо» на 117-й день
К радости болельщиков киевского «Динамо» нападающий Андрей Ярмоленко наконец-то прервал свою безголевую серию выступлений за «бело-синих». Ровно 117 дней Ярмоленко оставался на «голодном пайке», не расписываясь голами в воротах соперников, тем самым огорчая болельщиков и президента Игоря Суркиса. И только в очередном туре чемпионата Украины удача улыбнулась Андрею, и он забил в ворота луцкой «Волыни».

Коллега Андрея Ярмоленко бомбардир Жуниор Мораес был намного щедрее, оформив хет-трик с лучанами. Следует отметить, что в гостевом поединке, киевлянам первым пришлось доставать мяч с сетки ворот. Первая двадцатиминутка встречи могла принести «бело-синим» еще один мяч, но спас бразлец Мораес, который, благодаря голевому чутью, сумел сравнять счет в матче. Андрей Ярмоленко сумел вывести киевлян вперед, а Жуниор Мораес во втором тайме укрепил преимущество «Динамо». В итоге 1:4 – уверенная победа «динамовцев», но не совсем уверенная игра их лидера Андрея Ярмоленко, который из-за своей «сухой» игры значительно обнулил стоимость своего возможного трансфера, а, следовательно, и уменьшил интересы к своей персоне топовых клубов Европы.
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