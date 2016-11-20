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Срна собирается перейти в «Барселону»

Срна собирается перейти в «Барселону»
Дарио Срна, капитан футбольного клуба Донецка «Шахтер», заявил, что не теряет надежды подписать крупный контракт с каталонской «Барселоной», информирует replyua.net со ссылкой на сайт football.ua.

Капитан футбольной команды подчеркнул, что в настоящее время он ждет от руководства клуба решительных шагов. По словам хорватского футболиста, он хочет играть не за «Шахтер», а за «Барселону», и такое заявление было сделано ближайшему окружению спортсмена. Также Срна заявил о том, что разговаривал на эту тему с Ринатом Ахметовым, президентом «Шахтера», и тот заверил его, что отпустит в каталонский клуб совершенно бесплатно. Однако в источнике отметили, что у Срны имеется конкурент в лице Жоао Канселу из «Валенсии», который также рассчитывает на контракт с «Барселоной».

Руководство каталонского клуба спешит с подписанием контракта по причине того, что сейчас правым защитником «Барселоны» является Серхи Роберто, номинальный хавбек. Напомним, что некоторое время назад капитан донецкого «Шахтера» провел переговоры с представителями каталонского клуба.
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