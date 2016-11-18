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Бутылка виски обойдется лидеру «Динамо» в довольно внушительную сумму

Бутылка виски обойдется лидеру «Динамо» в довольно внушительную сумму
Хорватский лидер киевлян Домагой Вида, которого на днях патруль полиции остановил за езду пьяным, должен будет провести несколько матчей за «бело-синих» на бесплатной основе, кроме того защитник будет оштрафован на довольно серьезную сумму. Об этом рассказал главный тренер «Динамо» Сергей Ребров.

Прежде, чем пообщаться с Ребровым, на Виду ожидал довольно неприятный разговор с президентом ФК «Динамо» Игорем Суркисом. Основную же профилактику с футболистом должен был провести Сергей Ребров. По словам наставника киевлян, с Домагоем действительно был очень долгий и серьезный разговор. «Футболист оштрафован на очень внушительную сумму. Естественно, о какой именно сумме идет речь я сказать не могу, скажу только, что она в тысячи раз превышает стоимость того, что выпил Вида перед тем, как сесть за руль. Вида подставил не только себя, как спортсмена и профессионала, но и нанес удар имиджу киевского «Динамо». Думаю, он согласен со мной относительно того, что такие ошибки в жизни неприемлемы, как для него, так и для футбольного клуба, имя которого он представляет», – отметил Ребров.
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