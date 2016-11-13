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Украинская сборная продолжает подниматься в таблице отбора на ЧМ-2018

Украинская сборная продолжает подниматься в таблице отбора на ЧМ-2018
Украинская сборная по футболу смогла обыграть финскую сборную, благодаря чему упрочила свою позицию в турнирной таблице отбора на Чемпионат мира 2018 года, передает replyua.net. Украинские футболисты в матче четвертого тура квалификации выиграли у финнов и смогли подняться с третьего на второе место в своей группе.

На счету сборной Украины теперь восемь очков – команда два раза сыграла вничью и два раза одержала победу, и это очень хороший результат. Впереди Украины сейчас только Хорватия, которая также провела четыре игры, победив трижды и сыграв вничью один раз. У хорватов сейчас в активе уже десять очков. На третьей строчке находится сборная Исландии – футболисты провели четыре матча, проиграв один раз, и сейчас у них в копилке семь очков.

Далее с пятью очками идет сборная Турции. Замыкают турнирную таблицу в группе сборные Финляндии и Косово, заработавшие всего по одному очку – эти сборные по одному разу сыграли вничью и в трех матчах уступили соперникам. Напомним, что накануне игра с финнами была достаточно тяжелой, и украинские футболисты смогли забить только один мяч в ворота соперника.
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