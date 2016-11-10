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Шовковский не собирается продлевать контракт с «Динамо»

Шовковский не собирается продлевать контракт с «Динамо»
Александр Шовковский, один из самых возрастных футболистов, заявил о том, что он очень устал и уже не хочет продлевать контракт с киевским Динамо.

Как сообщает replyua.net, такое заявление от вратаря команды прозвучало в эфире «Санден» на радиостанции «Аристократы». По словам Шовковского, он не считает правильным решение о заключении нового контракта. «Что, если я вам скажу о том, что сильно устал? Скоро мне исполнится 42 года, и для игрока это считается солидным возрастом. Я не могу выкладываться настолько, чтобы показать, как я могу конкурировать с более молодыми игроками», заявил талантливый голкипер. Также он отметил, что «больше уже не может играть и не хочет стать обузой для футбольного клуба Динамо». Также Шовковский заявил, что пока не будет обсуждать возможную карьеру тренера.

Нужно отметить, что у голкипера Динамо имеется соответствующая лицензия. Напомним, что в возрасте 41 года Шовковский много раз выходил на поле, и последний раз он играл за Динамо в конце сентября, против Наполи. Тогда его команда проиграла. А еще раньше Динамо играло с Зарей, и в воротах также стоял Шовковский.
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