12-й тур Прем'єр-ліги встановив антирекорд сезону

На матчі підтримати свої команди прийшли всього 19 960 глядачів. 12-й тур Ліги Парі-Матч побив всі рекорди, ставши найменш відвідуваним в поточному сезоні, інформує replyua.net.
6 матчів елітного дивізіону в цілому відвідали лише 19 960 глядачів. Виходить, що в середньому на матчі були присутні 3 327 осіб. При цьому левова частка припала на поєдинок «Зірка» - «Шахтар», на якому сталося свято – 8 056 глядачів (понад 40% від загального числа), передає footboom.com. У той же час центральний поєдинок туру «Олександрія» - «Динамо» зібрав усього 3 692 людей при місткості олександрійської «Ніки» в 7 тисяч місць.
Схоже, це ще не межа, адже температура повітря продовжує падати, не за горами мінусові температури, які також відлякують уболівальників. Хоча, насправді, проблема не в низьких температурах та прохолоді, які може налякати хіба що афроамериканських легіонерів топ-клубів, проблема в млявій грі, яку демонструють команди українського чемпіонату. Доки футболісти будуть виходити на поле просто відбувати проплачений час – доки їх будуть вітати пусті місця на стадіоні. До цього антирекорд належав 5-му туру, показник якого склав 22 494 глядачів.
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