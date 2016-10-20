валюта
СпецтемаБлогер дал жесткий ответ Азарову, который вступился за Моторолу

Визначено, хто став володарем «Золотої бутси»

Визначено, хто став володарем «Золотої бутси»
Нападаючий іспанської «Барселони» Луїс Суарес отримав «Золоту бутсу», як найкращий бомбардир європейських футбольних ліг за підсумками сезону-2015/16. Урочиста церемонія відбулася сьогодні в Каталонії, інформує replyua.net.

«Перед собою ніколи не ставив мети побити бомбардирські рекорди. Головне – це командні успіхи, і я радий, що мені вже вдалося виграти чемпіонат Іспанії і Лігу чемпіонів. Якби не прекрасні партнери по команді, звичайно ж, мені б не вдалося завоювати «Золоту бутсу», а так, завдяки зразковому асистуванню та зіграності моя дитяча мрія здійснилася. Дана нагорода – це результат колективних зусиль. Я виступаю в кращій команді світу, і мене оточують найкращі футболісти. Хоча погоджуся, що минулий сезон вийшов для мене фантастичним. Поки рано говорити про те, що я завершу кар'єру в «Барселоні». Щоб тут грати, потрібно постійно показувати найвищий рівень. І все ж сподіваюся, що мені це вдасться», - наводить Сhampionat слова Суареса.

Луїс Суарес забив 40 голів в минулому сезоні, випередивши Гонсало Ігуаїна з 36 влучними пострілами та зіркового Кріштіану Роналду на рахунку якого 35 голів.

Горячая тема: Березовец: За встречей «нормандской четверки» и убийством Моторолы украинцы упустили две важные новости
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день
19 окт 2016
30517

Березовец: За встречей «нормандской четверки» и убийством Моторолы украинцы упустили две важные новости

Как передает replyua.net, известный украинский политолог считает, что почти незаметно прошли новости о том, что в ближайшее время Генпрокуратурой будет передано в суд дело одного из отцов «Русской

19 окт 2016
13982

Феєричне фото від Павла Правого: концентрований російський тренд «вставания с колен»

Відомий український блогер на своїй сторінці в соцмережі Facebook опублікував єдиний у Росії авіаносець, який газує. Швидкість ходу – 4 вузли і це максимум, більше не можна, горять котли. На борту –


Свежие новости

Блогер рассказал, кто против возврата денег беглого Януковича

Блогер розповів який «сюрприз» готують Путіну США і Великобританія

Соломон Манн: Исход сирийской войны может решиться в ближайшую неделю

Можливо, «удар в спину 2.0» не за горами – блогер

Після Берліна європейці зрозуміли, що виборів на Донбасі за російським сценарієм не бачити – політолог

РФ незадоволена заявами Польщі. "Досить лити помиї на чесну Москву"

Янукович скоріше за все буде свідчити в листопаді - адвокат

Визначено, хто став володарем «Золотої бутси»

Кабмін поверне витрати сім'ям, які ще не встигли отримати субсидії

Сазонов розповів, як завдяки сміттю найефективніший мер виявився найбезпораднішим

Зоопарк Киева может стать членом Европейской ассоциации зоопарков

Чехія вимагає від Росії повернути Україні Донбас - Геращенко

У столиці Польщі стартував фестиваль українського кіно

Гидрометцентр: в пятницу придет потепление

НАЗК відмовилося змінювати форму е-декларацій

МИД Польши: санкции против РФ нужно усилить

У проект резолюції саміту ЄС в Брюсселі включений пункт про нові санкції проти Росії

Дипломат: дебаты с явными признаками неадекватности

ЗМІ: Путін не переконав Меркель і Олланда – Росія в очікуванні нових санкцій

Аваков: уровень преступности в Украине продолжит расти

 Новости за день