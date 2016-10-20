Визначено, хто став володарем «Золотої бутси»

Нападаючий іспанської «Барселони» Луїс Суарес отримав «Золоту бутсу», як найкращий бомбардир європейських футбольних ліг за підсумками сезону-2015/16. Урочиста церемонія відбулася сьогодні в Каталонії, інформує replyua.net.
«Перед собою ніколи не ставив мети побити бомбардирські рекорди. Головне – це командні успіхи, і я радий, що мені вже вдалося виграти чемпіонат Іспанії і Лігу чемпіонів. Якби не прекрасні партнери по команді, звичайно ж, мені б не вдалося завоювати «Золоту бутсу», а так, завдяки зразковому асистуванню та зіграності моя дитяча мрія здійснилася. Дана нагорода – це результат колективних зусиль. Я виступаю в кращій команді світу, і мене оточують найкращі футболісти. Хоча погоджуся, що минулий сезон вийшов для мене фантастичним. Поки рано говорити про те, що я завершу кар'єру в «Барселоні». Щоб тут грати, потрібно постійно показувати найвищий рівень. І все ж сподіваюся, що мені це вдасться», - наводить Сhampionat слова Суареса.
Луїс Суарес забив 40 голів в минулому сезоні, випередивши Гонсало Ігуаїна з 36 влучними пострілами та зіркового Кріштіану Роналду на рахунку якого 35 голів.
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