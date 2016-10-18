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Назван самый талантливый украинский футболист среди молодежи

Назван самый талантливый украинский футболист среди молодежи
В категории до 21 года лучшим футболистом Украины стал Виктор Коваленко. Как передает replyua.net со ссылкой на Сегодня, полузащитник Шахтера признан лучшим молодым футболистом сентября в рамках проекта «Золотой талант».

Нужно отметить, что в этой номинации Коваленко побеждает уже в пятый раз, однако в прошлом месяце его преимущество уже не было таким солидным, как ранее. На втором месте рейтинга оказался Эдуард Соболь, защитник «Зари» и сборной Украины, который отстал от Коваленко лишь на 46 очков – Коваленко набрал 296 баллов, а Соболь – 250. Что касается Соболя, то приблизиться к лидеру ему позволил удачный дебют в национальной команде под руководством Шевченко. Кроме того, Соболь неплохо смотрелся в матчах против «Манчестер Юнайтед» и «Фенербахче».

Коваленко выигрывает уже пятый опрос в рамках «Золотого таланта» и таким образом устанавливает еще один рекорд в своей возрастной категории. Ранее опрос выигрывал Иван Петряк, играющий за «Зарю» - он победил сначала в четырех опросах, а потом выиграл и финал. На третьем месте рейтинга оказался Артем Беседин из Динамо, набравший всего 41 балл.

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