ЗМІ назвали кращого футболіста століття

Цілком очікувано в опитуванні переміг кількаразовий володар «Золотого м’яча» Кріштіану Роналду. Британська газета Daily Mail склала список 100 найкращих футболістів світу, в якому поставила португальського нападаючого мадридського «Реала» Кріштіану Роналду на перше місце, повідомляє replyua.net.
На друге місце журналісти поставили аргентинського нападаючого «Барселони» Ліонеля Мессі, третім в списку став інший нападник «Барселони» - бразилець Неймар. Четверте місце зайняв ще один форвард «Барселони» уругваєць Луїс Суарес, а п'ятим став валлієць, одноклубник Роналду Гарет Бейл з «Реала». Таким чином, видання визнало п'ятьма кращими гравцями світу тільки футболістів двох іспанських клубів.
У складі мадридського «Реала» Роналду ставав дворазовим переможцем Ліги чемпіонів, Суперкубка УЄФА, чемпіоном Іспанії, дворазовим володарем Кубка Іспанії, а також вигравав Суперкубок країни. У складі збірної Португалії Роналду став чемпіоном Європи 2016 року. Варто зазначити, що на 73 місці розташувався колишній півзахисник «Шахтаря» Генріх Мхітарян з «Манчестер Юнайтед».
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